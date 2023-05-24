(CNN)-- أمر الجنرال المسؤول عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إريك كوريلا، أن تعلن قيادته على تويتر مقتل أحد قادة تنظيم القاعدة البارزين بعد أن استُهدف بضربة أمريكية بطائرة بدون طيار في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر - رغم عدم الحصول على تأكيد حتى الآن عمن قُتل بالفعل في هذه الضربة- وفقا لعدد من المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية.

وقال مسؤولون إنه وبعد حوالي 3 أسابيع، ما زالت القيادة المركزية الأمريكية لا تعرف ما إذا كان أحد المدنيين قد قتل أم لا، ولم تفتح القيادة المركزية الأمريكية مراجعة بالحادث.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع على اطلاع مباشر على ما حدث بتصريح لشبكة CNN إن بعض المسؤولين تحت الجنرال كوريلا حثوا الأخير على وقف التغريدة حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن من قُتل بالفعل، في حين نفى مسؤولان آخران ذلك، وقالا إنه لا علم لهما بأن أيا من العاملين أعربوا عن قلقهم أو عدم موافقتهم على نشر التغريدة.

ولم يتم حذف التغريدة ولم تنشر القيادة المركزية الأمريكية تغريدات أخرى حول العملية.

ويثير هذا الحادث تساؤلات حول مدى دقة تنفيذ القيادة المركزية لسياسة التخفيف من الأضرار المدنية بالجيش، وهي سياسة لمنع وتقليل والاستجابة للخسائر في صفوف المدنيين التي تسببها العمليات العسكرية الأمريكية.