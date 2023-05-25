دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من ردة فعل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على جزء من كلمة وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي بنسخته الثالثة في الدوحة.

وأبرز نشطاء ضحكة أمير قطر تفاعلا مع جملة للوزير السعودي قال فيها: "سئُلت سابقا إن كنت قلقا (حول المضاربين بأسواق النفط) وقلت أنا لا أقلق بل أفكر أقوم بوظيفتي وأنقذ عنقي بعدم القلق والتركيز على التفكير.."

وتابع الوزير السعودي قائلا: "أعتقد أن المضاربين كما هو الحال في أي سوق موجودون ليبقوا وأستمر بنصحهم بأنهم سيتألمون وقد ـالموا في أبريل وليس علي كشف أوراقي أنا لست لاعب بوكر ولا أعلم كيف تلعب البوكر.."

وكان الوزير السعودي قد أثار تفاعلا واسعا بتصريح من الكلمة ذاتها قال فيها: "في البداية أنا ممتن لحضور صاحب السمو الشيخ تميم كان هذا شرفا أن أكون هنا رغم أنني لا أقول إنني ضيف أنا جزء من هذه الدولة وجزء من العائلة وأنوي التنافس مع السعوديين رجالا ونساء ممن أتوا إلى كأس العالم وأحضروا الفرح والشغف وعرضوا أن الفرح والشغف والحب لهذه الدولة ولشعبها، ولهذا السبب أنا هنا وباقي الأمور تفاصيل".