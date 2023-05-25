رئيس قناة السويس يعلن تعويم سفينة جنحت بالكيلو 159

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الخميس، تعويم سفينة شحن جنحت في وقت سابق في الكيلو 195 شرقي القناة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ربيع لقناة "أكسترا نيوز" المصرية ونقلتها بوابة الأهرام، الخميس، حيث قال إن "حركة الملاحة ستعود لطبيعتها في القناة بدءا من الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي)".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس قائلا: "كانت هناك متابعة دورية من أول لحظة جنوح السفينة"، مشيرا إلى أن هناك "شبكة اتصالات بين مرشدي الهيئة للتعامل مع أي طارئ وسرعة اتخاذ القرار".

وبيّن ربيع أن اسم سفينة الشحن التي تم تعويمها هو "شين هاي تونغ".