أمام أردوغان.. كيف تبدو أجواء جولة الإعادة بالانتخابات التركية؟

(CNN)-- بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا، كان من المحتمل أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة للرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، ولكن بدلا من ذلك، يستعد الرئيس للفوز بولاية جديدة.

كان صعود الزعيم التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة إيذانا بالآثار السياسية المثيرة للجدل لزلزال ازميت عام 1999. لذلك عندما تسبب زلزال مدمر آخر في تدمير مساحات شاسعة من جنوب شرق تركيا في وقت سابق من هذا العام، توقع العديد من المراقبين أن تنتهي فترة حكم الرئيس التي استمرت عقدين.

وبدلاً من ذلك، يبدو أن أردوغان قد تحدى الصعاب.

جعلته الجولة الأولى من التصويت الرئاسي والبرلماني في تركيا في 14 مايو، المرشح الأوفر حظًا في السباق الذي توقع منظمو الاستطلاعات أنه قد يطيح به.

فاز بفارق خمس نقاط تقريبًا على منافسه الرئيسي، زعيم المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، وانخفض بأقل من نصف نقطة مئوية عن عتبة 50 ٪ المطلوبة للنصر. فازت كتلته البرلمانية بأغلبية مريحة في المجلس التشريعي.

هذا الأسبوع، أيد سنان أوغان، المرشح الرئاسي صاحب المركز الثالث أردوغان علنًا، مما زاد من فرص الأخير خلال مواجهة كليجدار أوغلو في جولة الإعادة يوم الأحد.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية لعام 2023.