أول تعليق من أمريكا على تجربة إيران لصاروخها الباليستي "الأكثر تطوراً"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على علم بالتقارير حول إجراء إيران تجربة على ما وصفته بصاروخها الباليستي "الأكثر تطوراً"، ووصفت أنشطة إيران الصاروخية بأنها "تهديد خطير للأمن الإقليمي والدولي".

وعلق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في إيجاز صحفي: "نواصل استخدام مجموعة متنوعة من أدوات منع الانتشار، بما في ذلك العقوبات، لمواجهة المزيد من التقدم في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وقدرة طهران على إرسال الصواريخ والتكنولوجيا ذات الصلة للآخرين".

وقال ميلر إن إيران تواصل إجراء تجارب صاروخية في تحد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قائلا: "ومثلما قلنا سابقا، في حال حصول إيران على سلاح نووي فإن من الأرجح أنها ستتصرف بشكل استفزازي أكثر، لذلك نحن متلزمون بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".