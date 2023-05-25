نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عقّب أستاذ الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط في جامعة جونز هوبكنز، فالي نصر، على مناشدة الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي للقادة في قمة جامعة الدول العربية الأسبوع الماضي والتي استضافتها المملكة العربية السعودية بمدينة جدة.

وقال نصر في مقابلة مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN: "أعتقد أن دعوة (زيلينسكي) كانت إلى حد كبير لتصوير جامعة الدول العربية أنها منفتحة على دعم أوكرانيا، على الأقل في بعض المستويات، ولسماع حجج الرئيس زيلينسكي الخبير في العلاقات العامة، لكنني لا أعتقد أن رسالة الرئيس زيلينسكي ستُحمل بعيدًا لأن دولًا في هذه المنطقة، بعضها بحاجة إلى روسيا، وبعضها لديه علاقات اقتصادية مع روسيا، والمملكة العربية السعودية نفسها لديها اتفاق نفطي بين أوبك وروسيا وهو أمر حيوي لأسعار النفط".

وتابع قائلا: "ثانيًا، أعتقد أن محاولة الرئيس زيلينسكي إحراجهم وعدم دعم روسيا لا تعالج تمامًا الطريقة التي تنظر بها المنطقة إلى هذا الصراع، إنهم يرون أنه صراع أوروبي توجد فيه المنطقة.. ولا توجد مساعدة غربية لدول مثل مصر والأردن ودول عربية أصغر تعاني بسبب هذه الحرب".

وأضاف: "وعليه، فإن الرسالة التي تتماشى مع القادة الأوروبيين أو مع القادة الغربيين لا يتردد صداها هنا بالضرورة.."

وأردف نصر قائلا: "هناك الكثير من التشابه بين ما فعله العراق في الكويت وبين ما تحاول روسيا فعله في أوكرانيا، غزو ​​دولة ضد القانون الدولي، في محاولة لضم أراضيها، ولهذا السبب يحاول العرب تصوير أنفسهم على أنهم متعاطفون مع موقف أوكرانيا، وهكذا، لم يقل أي منهم أنه يعتقد في الواقع أن مطالبات روسيا بالأراضي الأوكرانية مشروعة أو أن روسيا انبغى عليها شن حرب، بالأحرى تقول أنه بينما نقبل أن أوكرانيا على صواب، لكن مع ذلك، لدينا بعض المصالح الحيوية التي نحتاج حمايتها، مصلحتنا أن تنتهي هذه الحرب بأسرع ما يمكن حتى ينخفض ​​سعر الغذاء، ويمكن أن ينخفض ​​سعر الطاقة، وتمضي اقتصاداتنا قدما.."

واستطرد: "إنها حقيقة، المبادئ تتعارض مع حقيقة معينة يواجهها العالم العربي ككل. وبعد ذلك، وفي السياق ذاته الولايات المتحدة لم تعد ملتزمة حتى بأمن هذه الدول وأن روسيا والصين مهمتان أكثر بكثير في منطقة شديدة الاضطراب التي يعيشون فيها".