ماذا نعلم عن هجوم حركة "الشباب" على قاعدة الاتحاد الإفريقي في الصومال؟

(CNN)-- شن مقاتلو حركة الشباب هجوماً مميتاً على قاعدة عسكرية تابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، الجمعة، مع ورود تقارير بأن الجانبين تكبدا خسائر فادحة.

وقالت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال في بيان إن المقاتلين هاجموا قاعدة عمليات متقدمة في منطقة بوولو مرير، على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب غربي العاصمة، مقديشو، وذلك باستخدام سيارات مفخخة وعبوات ناسفة انتحارية.

وأظهرت صور لم يتم التحقق منها نشرتها قنوات إعلامية جهادية، أسر نحو 12 جنديا من الجيش الديمقراطي الشعبي الأوغندي العاملين كقوة لحفظ السلام في الصومال، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، قامت الميليشيا بأسرهم.

ونشر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوغندية، تغريدة في وقت مبكر، الجمعة، أعلن فيها وقوع "هجوم في الصباح الباكر على قواتنا" من قبل حركة الشباب في الصومال وأن وزارة الدفاع الأوغندية تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة رويترز عن ضابط بالجيش الصومالي قوله إن كلا الجانبين تكبدا خسائر فادحة لكن من غير الواضح عدد القتلى الذين سقطوا، في حين تواصلت CNN مع البعثة الإفريقية للحصول على معلومات حول أعداد الضحايا.