دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح السياسي المصري المعارض والمرشح الرئاسي السابق المقيم خارج مصر، أيمن نور، موقفه إذا ترشح جمال نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك للانتخابات الرئاسية في مصر.

جاء ذلك في تغريدة لأيمن نور على صفحته بتويتر، حيث قال: "عندما حاول أحدهم اثارة أزمه مفتعلة بيني وبين أحد أبناء مبارك بإرسال تسجيل صوتي تافه.. قررت الرد عليه بأني لا أدفع لخوض معارك بالوكالة عن أحد.. وقلت بوضوح انى لا أخوض معارك مع من خرج من دائرة السلطة.. واكدت حق اي مصري في خوض اي انتخابات مع تأكيدي أني لا أثق في جمال مبارك ولن امنحه صوتي او ثقتي ولا غرابة في هذا.."

وتابع قائلا: "لكن هناك بعض الصغار من حرف ما قلته وبدأ في مزايدة رخيصة ولا يعلم او يفهم أني آخر من يمكن المزايدة عليه في الموقف من مبارك‼️.. ما قلته واضح وثابت ويعبر عن موقفي ولا تهز مثل هذه التفاهات شعره من رأسي.. لذا لزم التوضيح والتأكيد".

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستعُقد خلال عام 2024، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل تشريعي بمد بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في منصبه حتى العام المقبل، مع السماح بترشحه لفترة جديدة مدتها 6 سنوات.