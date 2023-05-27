مكة ليلا من الفضاء "نور على نور".. رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي تنشر فيديو وتعلق

الشرق الأوسط
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مكة ليلا من الفضاء "نور على نور".. رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي تنشر فيديو وتعلق
صورة أرشيفية للحرم المكي ليلا العام 2010Credit: MUSTAFA OZER/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي، مقطع فيديو ليلي لمنطقة مكة من محطة الفضاء الدولية، الجمعة.

جاء ذلك في تغريدة لبرناوي على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور".

وأصبحت ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تسافر إلى الفضاء، حيث وصلت إلى محطة الفضاء الدولية برفقة زميلها علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية، عندما انطلقا معًا في وقتٍ مبكر من صباح الإثنين، وذلك كجزء من مهمّة مدّتها 8 أيام تقريبًا.

وفي أول رسالة منها بعد وصولها لمحطة الفضاء الدولية، قالت برناوي في مقطع فيديو نشرته الهيئة السعودية للفضاء، الإثنين: "تحيّة طيّبة من الفضاء الخارجي، نحن الآن نعيش حلم ما كنا نتخيل أن يُصبح حقيقة، بدعم من الحكومة، وقيادتنا، وأسرنا، والجميع".

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