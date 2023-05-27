دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح السفارة السعودية، إلى العاصمة السورية، دمشق، السبت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوكالة أن "وصول الفريق الفني إلى دمشق، يأتي إنفاذاً لقرار المملكة العربية السعودية، استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية".

وأضافت الوكالة أن "الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، التقى بمعاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، في مقر وزارة الخارجية بدمشق".

وخلال اللقاء "عبّر رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية على ما لقيه الفريق من ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب الدكتور سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي"، بحسب البيان.

كانت المملكة العربية السعودية وسوريا أعلنا في 9 مايو/ أيار الحالي، استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين في البلدين، بعد أيام من عودة دمشق إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية إن استئناف عمل البعثة الدبلوماسية في دمشق يأتي "انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصًا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".