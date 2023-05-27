الأمم المتحدة: غوتيريش "مصدوم" من رسالة بعثها عبدالفتاح البرهان

(CNN) -- أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأخير "مصدوم" من رسالة بعثها الحاكم العسكري للسودان عبدالفتاح البرهان يطلب فيها استبدال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس.

ولم يوضح دوجاريك محتويات رسالة البرهان، لكنه نقل بيانا مكتوبا موجزا لدعم بيرتيس قال فيه إن "الأمين العام فخور بالعمل الذي قام به فولكر بيرتيس، ويؤكد ثقته الكاملة في ممثله الخاص".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، كتب البرهان رسالة إلى غوتيريش يطلب فيها إقالة بيرتيس من منصبه، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصادر في الرئاسة السودانية.

وفي خطاب أمام مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقد بيرتيس قادة الأطراف المتحاربة في السودان، وقال في يوم 22 مايو / أيار، إنه "على الرغم من الإعلانات المتكررة لوقف إطلاق النار، لا يظهر الصراع أي بوادر للتباطؤ، ولم يحقق أي من الجانبين نصرا عسكريا حاسما"، وحذر من "زيادة عرقية الصراع"، وشدد على أن مسؤولية القتال تقع على عاتق قيادة الجانبين المعنيين.

وقال إن "مسؤولية القتال تقع على عاتق أولئك الذين يخوضونها يومياً: قيادة الجانبين اللذين يتقاسمان المساءلة عن اختيار تسوية نزاعهما الذي لم يتم حله في ساحة المعركة بدلاً من الجلوس على الطاولة".

وأدى الصراع في السودان إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين، حيث قتل أكثر من 700 شخص، من بينهم 190 طفلا، وجرح 6000 آخرين ، وفقا لفولكر بيرتيس.

ونزح أكثر من مليون شخص بحثا عن مأوى في المناطق الريفية وولايات أخرى داخل السودان وعبر الحدود.