دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك، الجمعة، تحسن احترام اتفاق وقف إطلاق النار في السودان، يوم الخميس، 25 مايو/ أيار، رغم وقوع وتسجيل بعض الخروقات، بحسب ما أفادت كالة الأنباء السعودية (واس).

وقال البيان: "تشير المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتهما كميسّرين، إلى التحسن الملحوظ في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان يوم 25 مايو/أيار. وبغض النظر عن رصد استخدام طائرات عسكرية وإطلاق نار متقطع في الخرطوم، فقد تحسن الوضع في الخرطوم منذ 24 مايو/أيار، عندما اكتشفت آلية مراقبة وقف إطلاق النار عن انتهاكات جسيمة للاتفاقية، وشمل ذلك الاستخدام المرصود للمدفعية والطائرات العسكرية والطائرات المسيرة، وتقارير موثوقة عن غارات جوية، واستمرار القتال في قلب منطقة الخرطوم الصناعية، واشتباكات في زالنجي بولاية وسط دارفور"، طبقا لـ(واس).

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار في جدة، الاثنين، لمدة 7 أيام، برعاية سعودية- أمريكية، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وخروج المدنيين.

وأضاف البيان: "تواصلت السعودية والولايات المتحدة مع الطرفين عقب الانتهاكات الجسيمة في 24 مايو، حيث سلطوا الضوء على أن تجدُّد القتال قد عرّض المدنيين للخطر، وأعاق المساعدات الإنسانية، وأعاق استعادة الخدمات الأساسية، مما قوض الأهداف الرئيسية لوقف إطلاق النار".

وأوضح البيان المشترك أنه "في يوم 25 مايو، حذر الميسّرون للاتفاقية الطرفين من مزيد من الانتهاكات وناشدوهم لتحسين احترام اتفاقية وقف إطلاق النار، وهو ما طبقه الطرفان بالفعل، وقامت الجهات الإنسانية، الجمعة، بإيصال الإمدادات الطبية المطلوبة بشكلٍ عاجل إلى عدة مواقع في السودان، كما تمكنت فرق الصيانة من إجراء إصلاحات لبدء استعادة خدمات الاتصالات في الخرطوم ومناطق أخرى من السودان"، بحسب الوكالة السعودية.

وحث البيان "الطرفين السودانيين على المضي قدمًا في التقدم الإيجابي الذي تم إحرازه، والتمسك بالتزاماتهما لما تبقى من اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد"، وأضاف: "يجب على الطرفين وضع احتياجات الشعب السوداني في المقام الأول والالتزام بالشروط التي اتفقا عليها قبل عدة أيام".

واختتم البيان قائلا: "تناشد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الطرفين بالتقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، واتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية".