بالصور.. أردوغان وكليتشدار أوغلو يدليان بصوتيهما بجولة الإعادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدلى الرئيس التركي الساعي لولاية جديدة، رجب طيب أردوغان ومنافسه، كمال كليتشدار أوغلو بصوتيهما، الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

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ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (الأناضول) في تقرير سابق.

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وكان رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، قد قال إن التصويت في انتخابات الإعادة الرئاسية في تركيا مستمر "دون أي مشاكل"، لافتا إلى أنه وبسبب الاقتراع الأبسط في الجولة الثانية، هناك توقعات بأن النتائج ستظهر في وقت أبكر.

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ويُذكر أن أردوغان اختتم الجولة الأولى من الانتخابات بنيله ما نسبته 49.5٪ من الأصوات أقل بقليل من عتبة النصر (50%+1 من الأصوات) بينما خرج تحالف المعارضة بأقل من 45٪ بقليل لكنه لا يزال يمثل أهمية، فهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها المعارضة اتحادا بهذه الطريقة.