دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، أن إيران ليس لديها أي قيود على تصدير واستيراد المعدات العسكرية، وهي على اتصال بجميع الدول وستواصل هذه العلاقة بقوة، بحسب ما نقلت عنه وكالة (تسنيم) الإيرانية شبه الرسمية.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني: "نقوم بالتصنيع بأنفسنا، ونعمل في قطاع الطيران في مجال المقاتلات وطائرات النقل وطائرات التدريب وغيرها من المجالات، ولكن إذا شعرنا بالحاجة في قوتنا الدفاعية، نحاول الحصول عليها من أي دولة لديها إمكانيات أو معدات تكنولوجية"، حسبما أفادت وكالة (تسنيم).

وأكد العميد محمد رضا آشتياني، أن "القضايا التي أثيرت حول مقاتلة سوخوي ليست إلا تكهنات، بالطبع، نحن نتابع العمل بناءً على العقود التي أبرمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الدول في مختلف المجالات"، حسب قوله.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أدانت مؤخرا، تجربة إطلاق ما تسميه إيران صاروخها الباليستي "الأكثر تطورا"، الخميس، بعد زعمها نجاح عملية اختبار صاروخها الباليستي بعيد المدى والذي يصل مداه لأكثر من 2000 كيلومتر، ويمكن أن يحمل رؤوسًا نووية تزن 1500 كيلوغرام، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.