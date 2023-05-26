جندي كان يقاتل من أجل روسيا.. والآن يدافع عن أوكرانيا بأسلحة قديمة

(CNN)-- تبدو مياه بحر قزوين هادئة بشكل مخادع، لكن هذا الطريق البحري - الذي يوفر مسارًا مباشرًا بين إيران وروسيا - مشغول بشكل متزايد بحركة الشحن، بما في ذلك عمليات نقل ما يشتبه أنها أسلحة من طهران إلى موسكو.

ومع تعمق التعاون بين البلدين، يتم استخدام طريق بحر قزوين لنقل الطائرات بدون طيار والرصاص وقذائف الهاون التي اشترتها الحكومة الروسية من النظام الإيراني لتعزيز مجهودها الحربي في أوكرانيا، وفقًا للخبراء، وتظهر بيانات التتبع أن السفن في المنطقة تتحول إلى "وضع التعتيم" بشكل متزايد مما يشير إلى وجود نية متزايدة للتعتيم على حركة البضائع.

ويقول محللون إن حلفاء أوكرانيا الغربيين لن يكون لديهم سوى القليل لوقف عمليات تسليم الأسلحة هذه، حيث قال مارتن كيلي، كبير محللي الشؤون الاستخباراتية في شركة EOS Risk Group الأمنية: "لا يوجد خطر على الصادرات الإيرانية في بحر قزوين بسبب الدول المجاورة - ليس لديهم القدرة أو الدافع لاعتراض مثل هذه الأنواع من التبادلات"، حيث أن أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان وجميع الجمهوريات السوفيتية السابقة هي الدول التي لها موانئ على بحر قزوين.

وأضاف كيلي أنها "بيئة مثالية لمرور التجارة هذه دون وقف أو معارضة".

تواصلت شبكة CNN مع حكومتي إيران وروسيا للتعليق لكنها لم تتلق ردًا.