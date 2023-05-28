مسؤول تركي: جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية مستمرة دون مشاكل

(CNN)-- قال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، إن التصويت في انتخابات الإعادة الرئاسية في تركيا مستمر "دون أي مشاكل"، وذلك في تصريح له عقب الإدلاء بصوته في العاصمة، أنقرة.

وتابع المسؤول قائلا: "كما في الجولة الأولى، يقدم الناخبون في الخارج والداخل مستوى عالٍ من الاهتمام بالانتخابات"، لافتا إلى أنه وبسبب الاقتراع الأبسط في الجولة الثانية، هناك توقعات بأن النتائج ستظهر في وقت أبكر.

وكانت وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية قد ذكرت في تقرير سابق أنه "سيدلي ما يزيد عن 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع".

ويذكر أن الجولة الثانية بالانتخابات التركية تجري بعد عدم تمكن أي من المرشحين في الجولة الأولى بـ14 مايو/ أيار الماضي من حسم النتيجة ونيل أكثر من 50% من الأصوات حيث نال الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان 49.52% من الأصوات، في حين نال مرشح المعارضة كليتشدار أوغلو 44.88%.