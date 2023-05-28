سلطان عُمان يصل طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غادر سلطان عُمان هيثم بن طارق، بلاده، الأحد، متوجهًا إلى إيران في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

وأضافت الوكالة العُمانية أن "الزيارة تأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة الكريمة التي تلقّاها سلطان البلاد، من الرئيس الإيراني، وتأكيدًا على متانة العلاقات الوطيدة بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

من جانبها، أفادت وكالة (تسنيم) الإيرانية شبه الرسمية، أن سلطان عُمان، وصل إلى طهران، وأن "الرئيس الإيراني سيستقبل السلطان هيثم بن طارق، مساء الأحد، في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي، ثم يبدأ إبراهيم رئيسي والسلطان هيثم بن طارق مباحثاتهما الثنائية، وبعد ذلك سيجري وفدا البلدين رفيعي المستوى مباحثات ثنائية"، بحسب الوكالة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن "الزيارة تعتبر فرصة لتطوير التعاون في مختلف المجالات، وخطوة منطقية في سبيل ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين والتأسيس لمزيد من التعاون المستقبلي".

يُرافق سلطان عمان في زيارته وفدٌ رسمي رفيع المستوى يضم وزيري الخارجية والمالية ومسؤولين آخرين في شؤون الاستثمار والدفاع والبلاط السُّلطاني، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.