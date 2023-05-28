هذا ما يبدو عليه المشهد في تركيا قبل ساعات من جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، الأحد، لقطات طريفة ارتبطت بظهور ناخبين بأزياء تركية تقليدية، إضافة إلى حيوانات أليفة في داخل لجان الاقتراع.

وبثت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية مشاهد من لحظة اصطحاب سيدة تركية خروفا خلال تواجدها في لجان الاقتراع، حيث سار وراءها ووقف إلى جانبها في المكان المخصص للتصويت، ثم غادرا في سلام.

في مشهد آخر، اصطحبت ناخبة تركية قطتها معها إلى مركز الاقتراع أثناء الإدلاء بصوتها، حيث تعلق على كتفيها طوال العملية، ووقف لبعض الوقت على صندوق التصويت.

تشتهر تركيا بالعناية بالقطط، وتخصيص مناطق عديدة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية والطعام والشراب لها. وتٌوصف إسطنبول بعاصمة القطط في العالم، كونها تضم عددًا هائلا من القطط.

وكانت هناك مشاهد أخرى على هامش الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، منها حرص أزواج جدد على الإدلاء بأصواتهم.

رسميًا، انتهى التصويت في الجولة الثانية في الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي) في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، حسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول في وقت سابق.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حصل في الجولة الأولى من الانتخابات على ما نسبته 49.5٪ من الأصوات، في حين أحرز مرشح تحالف المعارضة كمال كليجدار على أقل من 45٪.