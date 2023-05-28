تركيا.. بدء التصويت بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فتحت مراكز الاقتراع في تركيا، أبوابها في الساعة الـ8 صباحا بالتوقيت المحلي معلنة بدء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية 2023.

وكان الرئيس التركي، ردب طيب أردوغان الساعي لولاية جديدة قد حصل أردوغان على 49.52٪ من الأصوات في الجولة الأولى، مما منحه تقدمًا بخمس نقاط على منافسه كمال كليشدار أوغلو.

وكانت الجولة الأولى للانتخابات التركية قد أجريت بعد قرابة أربعة أشهر من مقتل أكثر من 50 ألف شخص في زلزال 6 شباط / فبراير وتشريد أكثر من 5.9 مليون شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا. كما تأتي كذلك وسط أزمة اقتصادية خطيرة وما يقول محللون إنه تآكل ديمقراطي في ظل حكومة أردوغان.

ويذكر أن تركيا تجري انتخابات كل خمس سنوات، يمكن تسمية المرشحين للرئاسة من قبل الأحزاب التي نالت ما يتجاوز عتبة الـ5٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أو أولئك الذين جمعوا ما لا يقل عن 100،000 توقيع لدعم ترشيحهم.