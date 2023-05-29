أول تعليق من محمد بن زايد على فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالانتخابات التركية، وهنأه وتمنى له التوفيق في مواصلة قيادة تركيا إلى مزيد من التقدم والازدهار، الإثنين.

وكتب الشيخ محمد بن ز ايد عبر صفحته على موقع تويتر: "خالص التهاني للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا الصديقة".

وأردف رئيس الإمارات قائلا: "تمنياتي له التوفيق في مواصلة قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد قائلا: "ونتطلع معه إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية والعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".

وحسم أردوغان الانتخابات الرئاسية التركية متفوقا على منافسه كمال كليتشدار أوغلو، بفارق 4 نقاط تقريبا، إذ تحصل أردوغان على 52.14% مقابل 47.86% لكليتشدار أوغلو.