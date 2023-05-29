بينهم أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري.. كم عدد الأجانب في تركيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفادت إدارة الهجرة التركية أن عدد الأجانب في تركيا وصل لـ 4.9 مليون شخص، وأن عدد السوريين الموجودين في البلاد تحت الحماية المؤقتة وصل إلى 3.3 مليون، فيما عاد 554.1 ألف سوري إلى بلادهم بطريقة آمنة وطوعية.

وأضافت إدارة الهجرة التركية أن حوالي 300 ألف أجنبي يخضعون للحماية الدولية، و1.3 مليون يعيشون في تركيا بتصاريح إقامة.

وخلال الحملات الانتخابية، رفض أردوغان دعوات المعارضة إلى الترحيل الشامل للاجئين، وقال إنه بدلاً من ذلك "يشجع" حوالي مليون لاجئ على العودة إلى سوريا. وقال إن تركيا تبني البنية التحتية والمنازل في الأجزاء التي تسيطر عليها تركيا من الدولة التي مزقتها الحرب لتسهيل إعادتهم إلى الوطن.

تقوم المنظمات غير الحكومية التركية ببناء وحدات سكنية في شمال سوريا حتى يتمكن اللاجئون هنا من العودة إلى وطنهم. وقال لشبكة CNN إن "هذه العملية قد بدأت بالفعل، نحن نشجع مليون لاجئ على العودة إلى وطنهم".