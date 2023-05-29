أكثر من مليون نازح سوداني.. شاهد كيف يفضل بعضهم العيش تحت حرارة الصيف في الصحراء على العودة إلى وطنهم

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت الولايات المتحدة والسعودية إن الطرفين المتحاربين في السودان "عرقلوا بشكل كبير" تسليم المساعدات الإنسانية خلال اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الوسطاء في بيان نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر تويتر، إن القوات المسلحة السودانية حلّقت بطائرات عسكرية يوميًا خلال وقف إطلاق النار وقصفت موقعًا في الخرطوم مما أسفر عن مقتل شخصين.

وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع "تواصل زحفها" على المناطق المدنية والمنازل المحتلة والشركات الخاصة والمباني العامة والمنازل والشركات المنهوبة.

قال كلا الجانبين للوسطاء إن لديهما قيادة وسيطرة فعالة على قواتهما وملتزمان بتسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.

ومع ذلك، ارتكبت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، على حد سواء، أعمالا محظورة أعاقت تلك الجهود.

وقف إطلاق النار، الذي من المقرر أن ينتهي مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، "تم الالتزام به بشكل غير كامل"، لكن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية دعتا الطرفين إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمنح الجهات الفاعلة الإنسانية مزيدًا من الوقت لتقديم المساعدة.

دخل الصراع أسبوعه السابع دون أي بوادر على نهايته وسط تحذيرات من تحوله إلى حرب أهلية مع انتشار القتال إلى مناطق أخرى، بما في ذلك منطقة دارفور المضطربة.

دعا والي دارفور وزعيم المتمردين السابق مني أركو ميناوي مواطني المنطقة إلى حمل السلاح لحماية الممتلكات مع تزايد أعمال النهب.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانيةـ في بيان نقلا عن منظمة الصحة العالمية، إن العشرات قُتلوا مع تصاعد القتال في مناطق مختلفة من دارفور، بما في ذلك ما لا يقل عن 30 طفلًا في شرق دارفور، مع ورود تقارير عن وفاة ستة أطفال حديثي الولادة في أسبوع واحد فقط بسبب مشاكل بما في ذلك نقص الأكسجين وسط انقطاع التيار الكهربائي.

كتب توبي هاروارد، المنسق الرئيسي للوضع في دارفور بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على تويتر الاثنين: "القتال المتقطع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الفاشر، شمال دارفور، على مدار الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك معسكر أبو شوك للنازحين داخليًا، أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، ونهب للمنازل، ونزوح جديد. القتال يتجاهل بشكل صارخ التزامات وقف إطلاق النار".

وقالت جمعية التضامن مع ضحايا دارفور، وهي منظمة مجتمع مدني تراقب الأحداث في جميع أنحاء دارفور، إن القتال مستمر في جنوب ووسط وغرب دارفور خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال آدم موسى، عضو الجمعية، إن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في شمال الفاشر أجبر السكان على الفرار من القتال إلى جنوب المدينة.

وأضاف موسى: "الميليشيات التي تدعم قوات الدعم السريع دمرت ممتلكات مدنية ونهبت المنازل والسوق... والأطباء يخشون الذهاب إلى المستشفيات".

تضررت معظم المرافق الصحية في دارفور بشدة من جراء الهجمات والنهب خلال الأسابيع الستة الماضية.

أصبحت الاتصالات في معظم أنحاء دارفور صعبة بشكل متزايد، حيث غردت نت بلوكس، وهي مجموعة معنية بمراقبة الأمن السيبراني والحوكمة على الإنترنت، بأن "مستويات الخدمة لا تزال منخفضة إلى غير موجودة" في السودان.