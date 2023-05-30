دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، استعداد حكومة بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر، بعد يوم من زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى طهران، التي سبقتها زيارته إلى مصر، حسبما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

ونقلت الوكالة عن جهرمي قوله في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "كما قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إن الحكومة مستعدة لتطوير العلاقات مع مصر، ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة، عقب تصريحات المرشد الأعلى".

وأضاف المتحدث: "شهدنا في الأيام القليلة الماضية زيارة سلطان عمان لطهران، والتي جاءت تماشيا مع استمرار سياسة الجوار، وتم التوقيع على وثائق تعاون في خمس مجالات مختلفة وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة"، بحسب (تسنيم).

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى تبادل الإفراج عن معتقلين بين إيران وبلجيكا، قائلا: "في نهاية الأسبوع الماضي، شهدنا إطلاق سراح الدبلوماسي المعتقل لدى بلجيكا أسد الله أسدي، ونشكر الجهات الأخرى على استكمال نقل المحكومين بين إيران وبلجيكا"، حسبما أفادت الوكالة الإيرانية.