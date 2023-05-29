بعد لقائه سلطان عُمان.. خامنئي يُعلق على تطوير العلاقات مع مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رحب المرشد الإيراني، علي خامنئي، بما وصفها بـ"رغبة مصر" في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع بلاده، وذلك خلال لقائه سلطان عُمان، هيثم بن طارق، في إيران الاثنين.

وفي سلسلة تغريدات نُشرت عبر حساب خامنئي على تويتر بعد لقائه سلطان عُمان، قال المرشد الإيراني: "نعتقد أن تنمية العلاقات بين إيران وعُمان في المجالات كافة تصب في مصلحة كلا الطرفين. إن رفع مستوى التعاون بين البلدين مهم لأن كليهما يشتركان في معبر مضيق هرمز المائي المهم جدا".

وأردف المرشد الإيراني قائلا: "نرحب برغبة مصر في استئناف العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية ولا مشكلة لدينا في هذا الصدد".

وكان سلطان عُمان قد وصل إلى إيران، الأحد، في زيارة لمدة يومين، التقى خلالها خامنئي والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وأتت زيارة سلطان عُمان بعد أسبوع تقريبا من زيارة أجراها إلى مصر والتقى خلالها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

وتدهورت العلاقات بين القاهرة وطهران بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، وشهدت تحسنا ملحوظًا في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، لكن تطور العلاقات لم يستمر طويلا مع عزل مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من السلطة، حيث عادت العلاقات لحالة من الجمود مجددا.