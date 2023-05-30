السفير السعودي في لبنان يبعث رسالة طمأنة حول المطيري بعد تحريره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال سفير السعودية لدى لبنان وليد البخاري، الثلاثاء، إن المملكة تشكر لبنان على الاستجابة السريعة ونجاح عملية تحرير المواطن السعودي مشاري المطيري، مؤكدا أنه بخير، وأنه خضع للفحوصات الطبية.

وجاءت تصريحات السفير السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، بعد تحرير المواطن السعودي المختطف، بحسب مقاطع فيديو نشرتها قناة (الإخبارية) السعودية.

وأكد البخاري: "أحب أن أؤكد أن المواطن السعودي خضع للفحوصات الطبية، والحمد لله صحته بخير، أطمئن كل ذويه في المملكة العربية السعودية وأصدقاءه ومحبيه، أنه بخير وهو الآن في طريقه، إن شاء الله، إلى مقر السفارة السعودية في هذه اللحظات".

وأضاف البخاري: "لا يسعني إلا أن أوجه خالص الشكر والتقدير، لقيادة الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات، وأخص بهذا الشكر معالي وزير الداخلية اللبناني، حتى أنجزنا هذه العملية بكل احترافية واستجابة سريعة، وأتقدم بهذا الشكر وأسجل تقديرنا ومحبتنا، شكرا معاليك على هذه الجهود التي بذلت بعد عملية تحرير المواطن السعودي في هذه الساعات صبيحة هذا اليوم، التواصل كان مستمرا مع كل القيادات اللبنانية".

ومن جانبه، قال وزير الداخلية اللبناني: "نحن نهنئ سعادة السفير الذي كنا على تنسيق معه ومع السلطات السعودية في التفاصيل، منذ صباح الأحد، وحتى صباح اليوم، حمدا لله على سلامة المواطن السعودي".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أكد مصدر مطلع في الجيش اللبناني لـCNN، أن مخابرات الجيش حررت المخطوف السعودي وأوقفت بعض المطلوبين، في حين كشف الجيش أن اسم المخطوف هو مشاري المطيري.