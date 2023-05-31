خطوة بخطوة.. مسار زفاف ولي عهد الأردن والسعودية رجوة آل سيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ستحتضن العاصمة الأردنية عمان، الخميس، الأول من يونيو/حزيران، حفل زفاف سمو ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والسعودية رجوة آل سيف.

تزيّنت عمان بمظاهر الاحتفالات تمهيدًا لهذا الحدث البارز، حيث توجد لافتات بارزة في مناطق متفرقة من المدينة ومدن أردنية أخرى. وقد قامت وزارة السياحة بإضاءة عدد من المواقع الأثرية للاحتفال بهذه المناسبة المهمة في المملكة. وتم اختيار قصر زهران ليكون مكان مراسم عقد القران، ومن ثم سيتوجهون إلى قصر الحسينية لاستقبال الضيوف والمشاركة في حفل العشاء، وفقًا للديوان الملكي الأردني.

ووفقًا لوثيقة حصلت عليها CNN بالعربية من الديوان الملكي عن مراسم الزفاف.. إليكم نظرة على جدول الأحداث الخاص بحفل زواج ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله:

１. ستُقام مراسم عقد قران ولي العهد ورجوة ال سيف في قصر زهران، حيث سيوقع كل منهما على عقد القران.

２. بعد إتمام مراسم عقد القران، يتوجه ولي العهد ورجوة من قصر زهران إلى قصر الحسينية في الموكب الأحمر.

３. بعد وصول الموكب الأحمر إلى قصر الحسينية، يتم استقباله بواسطة مجموعة من الخيالة وحرس الشرف وفرق من المشاة.

４. بعد ذلك، يتجه العروسان عبر الفناء وسط زفة أردنية تقليدية. وعلى المنصة، ينضم الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ووالدا رجوة لتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور. وتستمر الأمسية بعروض متنوعة لفنانين وموسيقيين محليين، بالإضافة إلى فرق فلكلورية.

５. بعد الاستقبال الرئيسي، ستُقام مأدبة زفاف العروسين في قصر الحسينية، وسيحضرها أفراد من العائلة المالكة، بالإضافة إلى رؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين.