لجنة أطباء السودان: 17 قتيلا وإصابة 106 جراء قصف عنيف على جنوب الخرطوم

(CNN)-- أعلنت اللجنة التمهيدية لاتحاد أطباء السودان، الأربعاء، أن قصفا عنيفا وقع في سوق 6 بمنطقة مايو بجنوب الخرطوم، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة 106.

وقالت اللجنة، في بيان، إن من بين الجرحى 36 شخصا احتاجوا إلى تدخل جراحي، وأعربت عن قلقها من "الضغط على الموارد الطبية، لا سيما في مستشفى بشائر التعليمي، حيث واجه الطاقم الطبي ضغوطا هائلة في التعامل مع تدفق المرضى".

وناشدت جميع الأطباء والكوادر الطبية المتواجدون بالقرب من المستشفى "تقديم يد العون قدر الاستطاعة لزملاءهم المرابطين في مستشفى بشائر".

يذكر أن الجيش السوداني أعلن، في وقت سابق من يوم الأربعاء، تعليق المحادثات الجارية بين وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية برعاية سعودية أمريكية، في مدينة جدة.

وقال بيان للناطق باسم الجيش السوداني، نُشر في صفحته عبر فيسبوك: "قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم إلتزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة".

وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قد رحبتا يوم الاثنين، بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في السودان لمدة 5 أيام.

وقدّرت الأمم المتحدة نزوح قرابة 1.4 مليون شخص جراء القتال الدائر في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان، الذي راح ضحيته مئات القتلى وآلاف المصابين. إلى جانب فرار قرابة 350 ألف سوداني إلى تشاد أو مصر أو إثيوبيا المجاورة.

وحذرت الأمم المتحدة من تقارير متزايدة حول العنف الجنسي والعنف الأسري بين النازحين، لا سيما بين من بقوا داخل السودان.