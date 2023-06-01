قائمة حضور زفاف ولي عهد الأردن والسعودية رجوة آل سيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تشهد العاصمة الأردنية، عمّان، الخميس، زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية رجوة آل سيف في حفل سيحضره العديد من أفراد الأسر الملكية والشخصيات من المنطقة والعالم.

ووفقا لما نشرته قناة المملكة الأردنية الرسمية، نستعرض لكم آخر تحديث (حتى كتابة هذا التقرير) على قائمة الشخصيات الحاضرة والمتوقع حضورها للمراسم: