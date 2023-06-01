"رقصة السلم والحرب".. ولي عهد الأردن يؤدي "الدحية" ويثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من أداء ولي العهد الأردني لـ"الدحية" خلال حفل عشاء حضره نحو 4 آلاف شخص في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي.

وأبرز نشطاء معاني "الدحية" وما تمثله فيما ذهب آخرون لإلقاء الضوء على مراسم الزواج، حيث قال صاحب حساب فيصل بن حثلين بتغريدة قال فيها: "زواج ولي العهد في الأردن الامير الحسين يعيد فكرة الزواجات الصحيحة في الجزيرة العربية والرجوع ل الأصل وترك العادات الدخيلة في العولمة الجديدة.."

وعلى هامش مأدبة العشاء، قال الملك عبدالله الثاني: "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا"، وأضاف أن "الأردنيين اليوم يفرحون بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".

وتابع الملك عبدالله: "قبل 28 سنة أنعم الله سبحانه وتعالى علي بالحسين، واليوم كلي فخر فيه، فخور بالحسين بعزيمته وطموحه الكبير لبلده وبمحبته وتفانيه لأهله".

وقال الملك: "اليوم يكمل الحسين نصف دينه وببدأ مرحلة جديدة من حياته، وطلبت وأطلب منه أن تبقى مخافة الله تعالى بين عينيه".