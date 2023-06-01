محمد بن سلمان يهنئ أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه: نتمنى لكم التوفيق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال هاتفي، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): "أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا، بالرئيس رجب طيب أردوغان هنأه خلاله بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة".

وأضافت: "عبر ولي العهد خلال الاتصال عن تمنياته للرئيس التركي بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي".

ومن جانبها، قالت الرئاسة التركية، عبر تويتر، إن أردوغان تلقى اتصالا من الأمير محمد بن سلمان "الذي قدم التهنئة إلى الرئيس بمناسبة فوزه في الانتخابات، وتوليه فترة رئاسية جديدة".

كان أردوغان فاز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، الأحد الماضي، حيث أظهرت النتائج الرسمية حصوله على 52.1٪ من الأصوات، بينما حصل زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على 47.9٪.

وحصل الرئيس التركي في الجولة الأولى من الانتخابات على ما نسبته 49.5٪ من الأصوات، في حين أحرز مرشح المعارضة على أقل من 45٪.