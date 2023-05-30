أردوغان: فزنا بخمس سنوات "ذهبية".. والمعارضة "ضعيفة أساسًا"

"كنت منزعجًا للغاية في الماضي".. شاهد رد أردوغان عند سؤاله عن علاقة تركيا مع دول الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوى المعارضة بأنها "ضعيفة"، بعد فوزه على مرشحها كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، الأحد الماضي.

وقال أردوغان، في خطاب أمام اتحاد غرف التجارة والبورصات التركية، الاثنين: "المعارضة ضعيفة أساسًا وعليها فهم رسائل صناديق الاقتراع"، حسبما نقلت عنه شبكة "TRT" التركية الرسمية.

واعتبر أردوغان أن الدعاية الانتخابية للمعارضة "لم تلب طموحات شعبنا، وكانت خاطئة من البداية"، داعيًا إياها إلى تغيير "أقاويلها العنصرية والاستفزازية التي تعتبر تشددية"، على حد تعبيره.

يوم الأحد أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، فوز أردوغان بنسبة 52.15% من الأصوات، فيما حصل مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو على أقل من 48%.

وأضاف أردوغان: "استطعنا أن نحصل على 5 سنوات مهمة جدًا للمساهمة في تطوير البلاد"، وأنها تشكل "قيمة ذهبية".

وقال الرئيس التركي إن "العبء ثقيل، علينا تقييم السنوات الخمس القادمة في زيادة الاستثمارات والإنجازات"، متعهدًا باتخاذ "كل الخطوات للحد من التضخم وحماية المواطنين من ارتفاع هذه الأسعار".

وأكد أن بلاده ستسعى إلى المساهمة في استقرار الدول المجاورة، ليساهم ذلك في استقرار تركيا، وذلك عن طريق "إنشاء حزام من الأمن والسلام"، في نطاق أوروبا والبحر الأسود والقوقاز وصولا إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.