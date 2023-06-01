دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لما وصفوه بـ"توبيخ" وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان لمراسل قناة رويترز باجتماع لمنظمة أوبك العام 2022، وسط تداول تقارير عدم توجيه المنظمة دعوات لكل من رويترز وبلومبيرغ وول ستريت جورنال لحضور اجتماعها الذي سيعقد نهاية الأسبوع الجاري، وفقًا لصحفيين ومصدر من المنظمة، بتصريحات الأربعاء.

ولم يتلق صحفيو رويترز الذين يغطون الاجتماعات والمسجلين لدى منظمة أوبك كأعضاء في الصحافة دعوة لتغطية الحدث، في حين قال أشخاص مطلعون إن اثنين من المراسلين من صحيفة وول ستريت جورنال اللذان يغطيان تقارير أوبك بانتظام لم يتلقيا دعوات، ولم ترد الصحيفة على طلبات التعليق.

ولم تتلق رويترز ردا على طلب للتعليق من أوبك بشأن سبب عدم إرسال المنظمة دعوات لمراسليها لتغطية الاجتماع، في حين قال متحدث باسم بلومبيرغ إن أوبك لم تمنحها اعتمادا لتغطية الاجتماع.

على الصعيد الآخر ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز في خبر، الأربعاء، أنها تلقت دعوة لحضور الاجتماعات وكذلك قال مراسلون في بعض وسائل الإعلام الأخرى بما في ذلك CNBC و Argus و Platts إنهم تلقوا دعوات لتغطية الاجتماعات.

ولم ترد شركة Argus و Platts و CNBC على الفور على طلبات التعليق من CNN.