دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، مقطع فيديو لوالدها مع العاهل الأردني الراحل، الملك الحسين بن طلال مهنئة الأردنيين بزفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية رجوة آل سيف.

جاء ذلك في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق على الفيديو: " اُبارك لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والاسرة الهاشمية، زواج ولي العهد الأمير الحسين من السيدة رجوة ال سيف.. مباركة افراحكم ايها الشعب الأردني الأصيل، حفظ الله الأردن وملكه من شر الأشرار".

وتتوجه الأنظار، اليوم الخميس، الأول من يونيو/ حزيران إلى العاصمة الأردنية، عمّان التي ستشهد مراسم عقد قران الأمير الحسين والسعودية رجوة وسط احتفالات شعبية واسعة في المملكة.

وستشهد المراسم عروضا متنوعة لفنانين وموسيقيين محليين، بالإضافة إلى فرق فلكلورية، قبل إقامة مأدبة زفاف العروسين في قصر الحسينية، حيث سيحضرها أفراد من العائلة المالكة، بالإضافة إلى رؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين.