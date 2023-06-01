دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي الأردني صدور الإرادة الملكية بمنح لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة" لزوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس، عقب عقد قرانهما.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد السيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم".

ونشر الديوان الملكي تهنئة لولي العهد وزوجته جاء فيها: "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوةُ الحسين، بمناسبة عقد قرانهما، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظهما ويكلأهما بعين رعايته".

وعُقد قران ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة الحسين، الخميس، في قصر زهران بحضور 140 ضيفا من العائلة الهاشمية ومن رؤساء وزعماء الدول ومن أقارب الأميرة رجوة.