الوافدين العرب في السعودية.. إليكم أبرز 5 جنسيات بالتعداد السكاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تجاوز عدد سكان السعودية الـ 32 مليون نسمة ووصلت نسبة الأجانب 41.6٪ حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية لتعداد عام 2022.

أظهرت النتائج أن هناك 18.8 مليون سعودي بنسبة 58.4٪ و13.4 مليون غير سعودي بنسبة 41.6٪، وبلغت نسبة النمو 34.2٪ منذ عام 2010، وحسب توزيع السكان كان هناك و19.7 مليون رجل بنسبة 61٪ و12.5 مليون امرأة أي 39٪.

الجنسية اليمنية كان من أبرز الجنسيات العربية في المملكة بنسبة 13.5٪، وتلتها الجنسية المصرية بنسبة 11٪. وبعدها السودانية 6.1٪، والسورية 3.4٪، والجنسية الأردنية 1.5٪

وكانت الرياض أكبر المدن السعودية من حيث الكثافة السكانية حيث بلغ عدد سكانها 8.6 مليون، بعدها مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه التركيبة السكانية في المملكة العربية السعودية.