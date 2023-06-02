(CNN)-- أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، الخميس، أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قررتا تعليق محادثات جدة ردا على "الانتهاكات الجسيمة المتكررة لوقف إطلاق النار قصير المدى ووقف إطلاق النار الأخير من قبل القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع".

وقالت السفارة، في بيان، إن "هذه الانتهاكات أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي هي هدف وقف إطلاق النار قصير الأمد".

وأضافت أن "تلتزم السعودية والولايات المتحدة بالعمل مع الطرفين لاستئناف محادثات جدة بمجرد اتخاذ خطوات يمكن إثباتها للوفاء بالتزاماتهما وتمكين المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية".

وتابعت: "تقف المملكة والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للعمل بجدية مع الطرفين لاستئناف محادثات جدة بمجرد اتخاذ خطوات يمكن إثباتها لتنفيذ التزاماتهما لتمكين المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية".

يذكر أن الجيش السوداني أعلن، الأربعاء، تعليق المحادثات الجارية بين وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية برعاية سعودية أمريكية، في مدينة جدة.

وقال بيان للناطق باسم الجيش السوداني، نُشر في صفحته عبر فيسبوك: "قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة".

وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قد رحبتا يوم الاثنين، بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في السودان لمدة 5 أيام.

وقدّرت الأمم المتحدة نزوح قرابة 1.4 مليون شخص جراء القتال الدائر في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان، الذي راح ضحيته مئات القتلى وآلاف المصابين. إلى جانب فرار قرابة 350 ألف سوداني إلى تشاد أو مصر أو إثيوبيا المجاورة.

وحذرت الأمم المتحدة من تقارير متزايدة حول العنف الجنسي والعنف الأسري بين النازحين، لا سيما بين من بقوا داخل السودان.