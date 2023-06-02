دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على غياب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن حفل زفاف ولسي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية رجوة السيف، الخميس.

وكان مصدران مطلعان على ترتيبات عقد القران قد قالا إن ولي العهد السعودي، سيكون حاضرا في العاصمة الأردنية، عمّان، كما وتوقع البعض أن يكون الأمير محمد بن سلمان أحد الشهود بعقد القران.

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وعُقد قران الأمير الحسين ورجوة التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة"، في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية.