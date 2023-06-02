سلطان النيادي ينشر صورة لمصر من الفضاء.. ويطرح سؤالا عن الأهرامات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الخميس، صورة لمصر من الفضاء، التي وصفها بأنها "تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين".

وقال النيادي، عبر تويتر: "هنا مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم من آلاف السنين.. هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟".

يذكر أن رائد الفضاء الإماراتي أصبح أول عربي يسير في الفضاء، خارج محطة الفضاء الدولية ضمن مهام البعثة 69 الموجودة في المحطة.

وفي 2 مارس/ آذار، انطلق النيادي في مهمة دولية إلى محطة الفضاء الدولية، مدتها 6 أشهر، وتعد أطول مهمة للرواد العرب بالفضاء، أجرى خلالها عددا من التجارب العلمية.

وفي وقت سابق، شارك النيادي عددا من الصور التي التقطها من الفضاء، لمعالم ومناطق مختلفة بدول عربية مثل الإمارات والأردن والكويت.