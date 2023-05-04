"كوكب آخر".. سلطان النيادي يشارك صورة خلابة لدبي من الفضاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، صورة خلابة لمدينة دبي ليلًا من الفضاء، تُظهر أحد أشهر معالم الإمارة.

وتظهر في الصورة التي التقطها النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية، "نخلة جميرا" الشهيرة في الواجهة البحرية للإمارة تتلألأ بأضواءها الساحرة.

وعلّق النيادي على الصورة التي نشرها على حسابه "تويتر" بالمنشور: "حتى من خارج الكوكب .. دبي كوكبٌ آخر".

وأضاف: "تسطع دبي بمدى لمعان يضاهي سطوع النجوم من هنا".

كما قام ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد، بمشاركة الصورة عبر حسابه على "تويتر"، ووصفها بأنها "صورة تعكس إنجازات دبي الفريدة والمتفردة على الأرض وفي الفضاء بعدسة رائد فضاء الإماراتي سلطان النيادي".

وفي وقت سابق، شارك النيادي عدداً من الصور التي التقطها من الفضاء، لمعالم ومناطق مختلفة بالإمارات، من بينها أم غافة في مدينة العين، وغيرها.

وكان النيادي انطلق في 2 مارس/آذار الماضي من مركز كينيدي الفضائي التابع لناسا في ولاية فلوريدا الأمريكية، بمهمة دولية إلى محطة الفضاء الدولية تستمر 6 أشهر، وتعد أطول مهمة للرواد العرب بالفضاء، أجرى خلالها عددًا من التجارب العلمية.

وفي الأسبوع الماضي، خاض النيادي مهمة السير في الفضاء ليصبح أول عربي يقوم بهذه التجربة التاريخية، وقد تدرَّب النيادي لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة.