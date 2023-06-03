وزير خارجية أمريكا يزور السعودية الأسبوع المقبل.. وواشنطن توضح السبب

الشرق الأوسط
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وزير خارجية أمريكا يزور السعودية الأسبوع المقبل.. وواشنطن توضح السبب
صورة أرشيفية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنCredit: EMMI KORHONEN/Lehtikuva/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقوم بزيارة السعودية، الأسبوع المقبل.

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وقالت الوزارة، في بيان، إن بلينكن سيلتقي بـ"المسؤولين السعوديين لمناقشة التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي في القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني، كما يشارك في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي الأمريكي، و التحالف الدولي لهزيمة تنظيم (داعش)".

يذكر أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية كانت مشحونة بالتوتر، الذي تفاقم بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

وقال تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "وافق على عملية اعتقال أو قتل" الصحفي السعودي.

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