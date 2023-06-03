دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الدفاع المصري، محمد زكي، اتصالا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت، لبحث ملابسات حادثة إطلاق النار عبر الحدود، التي أسفرت عن مقتل عنصر أمن مصري و3 جنود إسرائيليين، حسب بيان للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد غريب عبدالحافظ.

وقال بيان الجيش المصري المنشور عبر فيسبوك: "قام الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بإجراء اتصال هاتفى بوزير الدفاع الإسرائيلى "يواف غالانت" لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".

في وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده في حادث إطلاق نار نادر نفذه عنصر أمن مصري، فيما تباينت الروايتين المصرية والإسرائيلية حول ما حدث.

كان الجيش الإسرائيلي كشف إحباطه محاولة تهريب مخدرات قبل عدة ساعات من مقتل جنوده.