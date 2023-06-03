دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري، السبت، أن جنديًا مصريًا قٌتل بعد اجتيازه الحدود مع إسرائيل خلال مطاردة مُهربي مخدرات.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا إسرائيليا ثالثا توفي، السبت، متأثرا بجروح أصيب بها في الاشتباك مع المتسلل على الحدود مع مصر، وأن جنديا آخر أصيب بجروح طفيفة.

وقال بيان للجيش المصري نُشر عبر فيسبوك: "فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات. وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد ( ۳ ) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد ( ۲ ) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".

وأضاف البيان أنه "جارى اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة" ، وعبر عن تعازيه لأسر المتوفين وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين .

في وقت سابق السبت، أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل 3 جنود إسرائيليين، أحدهم توفي في المستشفى متأثرا بجراحه جراء اشتباك مسلح مع متسلل على الحدود مع مصر، وأن جنديًا آخر أصيب بجروح طفيفة.

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي المقدم، ريتشارد هيشت، أعلن في وقت سابق أن جنديين اسرائيليين، رجل وامرأة، قتلا بالرصاص، صباح السبت قرب الحدود مع مصر.

وأشار هيشت إلى أن الجنديين الإسرائيليين اللذين قتلا عثر عليهما الضابط المسؤول متوفيين، بعد عدم استجابتهما للنداءات على جهاز الراديو الخاص بهما.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنديين كانا في نوبة حراسة، مدتها 12 ساعة منذ الساعة التاسعة مساء الجمعة، وعُثر عليهما ميتين في وقت ما بعد السادسة صباح السبت، لافتا أن المسلح الذي قُتل فيما بعد على يد الجيش الإسرائيلي لم يكن لديه بندقية قنص، وبالتالي فإن الجنديين قتلا في موقع الحراسة وربما أطلق عليهما النار من مسافة قريبة.

ولا تزال هوية المسلح غير واضحة، بحسب المتحدث، لافتا أن أحد الاحتمالات هو أن القتل كان على صلة بتهريب المخدرات، عقب اعتراض القوات الإسرائيلية عملية تهريب قبل ساعات من إطلاق النار.

يوجد اتفاق سلام رسمي بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979، لتكون مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل.