القدس (CNN)-- أعلنت إسرائيل، السبت، اسمي اثنين من جنودها الثلاثة الذين قتلوا في هجوم نادر عبر الحدود، هما الرقيب عهاد دانان (20 عامًا) والمجندة برتبة رقيب ليا بن نون (19 عامًا)، في تبادل لإطلاق النار مع عنصر أمن مصري.

تمت ترقية كلاهما بعد وفاتهما - دانان من رقيب إلى رقيب أول، وليا بن نون من عريف إلى رقيب، كما يفعل الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان مع الجنود الذين قتلوا أثناء أداء الواجب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المسلح الذي قتل دانان وبن نون وجندي إسرائيلي آخر لم يتم الكشف عن اسمه كان شرطيًا مصريًا.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق هرتسي هاليفي إن إسرائيل تحقق في الحادث بالاشتراك مع القوات المسلحة المصرية.

ولم يتطرق بشكل مباشر إلى الادعاء المصري بأن الشرطي المصري دخل إسرائيل لملاحقة مهربي المخدرات، وأن جنود الجيش الإسرائيلي الثلاثة قتلوا في معركة بالأسلحة النارية نتجت عن مطاردة مهربي المخدرات.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه أحبط محاولة تهريب مخدرات قبل عدة ساعات من مقتل جنوده.

وأجرى وزير الدفاع المصري، محمد زكي، اتصالا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت، لبحث ملابسات حادثة إطلاق النار عبر الحدود، حسب بيان المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبدالحافظ.

وقال بيان الجيش المصري المنشور عبر فيسبوك: "قام الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بإجراء اتصال هاتفى بوزير الدفاع الإسرائيلى "يواف غالانت" لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".