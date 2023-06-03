جانب من زيارة سيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن إلى جامع الأزهر الشريف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زارت سيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن، الجمعة، جامع الأزهر الشريف وذلك خلال زيارتها إلى مصر التي تستمر لمدة يومين.

وقالت جيل بايدن، عبر تويتر: "من خلال فهم ديانات بعضنا البعض، أعتقد أنه يمكننا إيجاد أرضية مشتركة وتوحدنا رغبتنا في الحقيقة والمحبة والعدالة والشفاء"، وأضافت: "شكرا لجامع الأزهر من أجل استضافتي".

ومن جانبه، قال الأزهر الشريف، عبر فيسبوك، إن ر"ئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داود اصطحب السيدة الأولى الأمريكية، في جولة داخل الجامع الأزهر".

وفي تغريدة سابقة قالت سيدة أمريكا الأولى: " شكرا على الترحيب الحار في مصر "أم الدنيا".. السيدة انتصار عامر (زوجة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي)".

وكانت انتصار السيسي رحبت، في وقت سابق من يوم الجمعة، بجيل بايدن مع وصولها إلى مصر.

ونشرت انتصار السيسي صورا من استقبالها لجيل بايدن عبر "فيسبوك" وعلقت بالقول: "تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".

وكذلك قالت الرئاسة المصرية، في بيان عبر فيسبوك، إن "السيسي وقرينته استقبالا سيدة أمريكا الأولى".

وكانت جيل بايدن حضرت زفاف ولي عهد الأردن، الخميس، في العاصمة الأردنية عمّان، وأيضا كانت زوجة الرئيس المصري وابنته من بين حضور حفل الزفاف.