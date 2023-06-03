السعودية.. فيديو محاولة اعتداء يثير تفاعلا والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة اعتداء مواطن سعودي على آخر في منطقة الطائف الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات ناشرة صورة للمواطن عقب إلقاء القبض عليه.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطن ظهر في محتوى مرئي محاولا الاعتداء على آخر في مكان عام".

وأضافت الداخلية في بيانها أنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة وجاري القبض على من وثق ونشر ذلك.