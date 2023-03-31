دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من عملية صدم سيارات بصورة متعمدة وإطلاق نار في الهواء في العاصمة، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها بموقع سناب شات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في بيان: "إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقائد مركبة ويرافقه آخر، يصدم عمدًا عددًا من المركبات في أحد طرق معارض السيارات جنوب مدينة الرياض ومحاولة الهرب وإطلاق النار في الهواء، فقد قبضت دوريات الأمن عليه وهو مواطن".

وتابع المتحدث: "تبين من إجراءات الاستدلال أنه بحالة غير طبيعية، ونتج عن ذلك إصابة شخصين وتلفيات مادية في (7) مركبات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجارٍ استكمال القبض على المرافق".