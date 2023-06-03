دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، الجمعة، خلال لقائه مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن دولة الإمارات "تؤمن بأهمية بناء جسور التواصل الإيجابي والتعاون المثمر مع دول المنطقة وترسيخ مفاهيم حسن الجوار".

وتبادل الشيخ عبدالله بن زايد ونظيره الإيراني، خلال اللقاء الذي عُقد على هامش اجتماع "أصدقاء بريكس" في كيب تاون بجنوب أفريقيا "وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وتم خلال اللقاء "بحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام، وتعزيز التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعزز أمن واستقرار وازدهار المنطقة".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن وزير الخارجية الإيراني بحث مع نظيره الإماراتي "القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمية".