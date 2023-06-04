دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين على من يصفق لمقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود المصرية متسائلا عن ردة الفعل لو أن جنديا إسرائيليا دخل الحدود المصرية وقتل 3 جنود مصريين.

جاء ذلك في تغريدة لكوهين على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "فلنتخيل فقط جندي إسرائيلي دخل الحدود المصرية وقتل 3 جنود مصريين تعليقاتكم ستكون: أين احترام الاتفاقيات يا يهود؟ قتل غيلة! حسبي الله في اليهود خونة العهود.. لكن طالما المنفذ مصري مسلم فالكل يصفق له، لأنه عادي تقتل اليهودي، حتى لو بينك وبينه عهد، هل هذا هو الاسلام؟ خليكم صريحين يا مسلمين".

وفي تغريدة منفصلة قال كوهين: "إلى أولئك الشامتين.. تتبجحون أن الإسلام أوصاكم باحترام المواثيق والعهود وكلكم إلا من رحم الله تصفقون لشخص خان العهد وقتل جنود اسرائيليين غيلة وغدر، والله الناس مش حتحترم الاسلام ولا حتحترمكم اذا ما كان في إدانة قوية للعمل الإرهابي، احترام عهود صفر".

وأضاف: "إسرائيل مش طرية ومش هتسيب حق ولادها خالص وهتجيب حقها كامل".