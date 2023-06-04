بالصور.. الجنود الإسرائيليين القتلى بتبادل إطلاق النار على حدود مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مساء السبت، صورا للجنود الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا في تبادل إطلاق النار مع عنصر بالأمن المصري.

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "صور جنود جيش الدفاع الثلاثة الذين قتلوا بنيران المخرب صباح اليم في منطقة لواء فاران على الحدود المصرية: الرقيب أول أوري يتسحاك ايلوز.. الرقيب أول أوهاد دهان.. الرقيب ليا بن نون.. نتقدم من العائلات الثكلى بأحر التعازي".

وكان وزير الدفاع المصري، محمد زكي، قد اجرى اتصالا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت، لبحث ملابسات حادثة إطلاق النار عبر الحدود، حسب بيان المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبدالحافظ.

وقال بيان الجيش المصري المنشور عبر فيسبوك: "قام الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بإجراء اتصال هاتفي بوزير الدفاع الإسرائيلي ’يواف غالانت‘ لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".