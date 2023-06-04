السعودية.. ببث مباشر شخص يسيء لمنطقة في المملكة والنيابة ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على إقدام أحد الأشخاص بالإساءة لإحدى المناطق في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر بث مباشر خلال جلسة حوارية على أحد منصات التواصل الاجتماعي.

من جهتها نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانا ورد فيه: "صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق المملكة ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي، واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور استناداً إلى المادتين ( 15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة في هذا الشأن".

وأكد المصدر وفقا للبيان أن "النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم".

من جهتها عقبت وزارة الداخلية السعودية ببيان مستشهدة بصورة "مموهة" من البث الذي وردت فيه إساءة الشخص، معلنة أن "شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لإساءته لإحدى المناطق في أحد مواقع التواصل الاجتماعي".